メニュー

競走部

2023.08.15

男子第99回・女子第２回　早慶対抗競技会　８月13日　神奈川・慶大日吉競技場

早慶戦記録集

　雨の影響での一時中断もあり、安定しない天候の中、男子第99回・女子第２回早慶対抗競技会（早慶戦）が慶大日吉陸上競技場で開催された。男子は32―25で昨年敗れた雪辱を果たし、慶大に勝利。女子も25ー14と昨年に引き続き２年連続で対抗戦を制し、早慶戦を優勝。これにより、通算成績を76勝20敗２ノーゲームとした。ここでは、全出場種目の結果をお届けする。

記事はこちらから

男子は王座奪回　女子も対抗戦を制し早慶戦を優勝！ （08/14）

仲間を応援する部員たち

結果

早慶対抗陸上競技会
早大 スコア 慶大
32 男子 25
26 女子 13
【通算成績】▽男子　76勝20敗２ノーゲーム１中止　▽女子　２勝０敗

▽男子

▽100メートル

対抗

島田開伸（スポ３＝静岡・浜松湖東）　　10秒41（＋１・７）（１着）

由井響（スポ１＝山梨・都留）　　10秒54（＋１・７）（４着）

大竹春樹（商３＝東京・早実）　10秒67（＋１・７）（５着）

オープン

平野智也（文構３＝京都・洛南）　11秒05（－０・１）（１組２着）

西裕大（教４＝埼玉・栄東）　　棄権

千田杜真寿（スポ３＝茨城キリスト教学園）　　棄権

関口裕太（スポ１＝東京学館新潟）　　棄権

由井　　棄権

▽200メートル

オープン

藤好駿太（スポ４＝福岡・修猷館）　　21秒56（＋２・２）（２組１着）

池淵秀（法４＝京都・洛南）　　21秒58（＋１・１）（１組１着）

間渕秀康（政経１＝京都・洛南）　　21秒91（＋１・１）（１組２着）

秀島来（スポ４＝千葉・東海大浦安）　22秒12（＋１・１）（１組３着）

佐藤カルタ（スポ３＝神奈川・厚木）　22秒21（＋２・２）（２組２着）

竹内彰基（スポ４＝愛知・瑞陵）　　棄権

寺澤大地（スポ２＝京都・洛南）　　棄権

レースを走る藤好

▽400メートル

対抗

新上健太（人４＝東京・早実）　　47秒15（１着）

眞々田洸大（スポ３＝千葉・成田）　47秒27（２着）

竹内　　47秒45（３着）

オープン

金本昌樹（スポ３＝東京・日大桜丘）　　47秒28（２組１着） 自己新

森田陽樹（創理１＝埼玉・早大本庄）　　48秒10（１組２着）

山西修矢（人４＝香川・高松第一）　　48秒42（２組２着）

清水友彬（スポ２＝三重・伊勢）　　49秒48（３組１着）

竹一虎（スポ２＝滋賀・草津東）　　49秒84（３組２着）

佐藤　49秒85（２組３着）

竹内　　棄権

石原慎也（法２＝京都・洛南）　棄権

▽800メートル

オープン

岩下和史（スポ１＝神奈川大付）　1分53秒01（１組１着）

水嶋優斗（スポ１＝東京・高輪）　　1分53秒50（１組２着）

1500メートルのレースで、スパートをかける坂本（写真右）と日野（写真左）

▽1500メートル

対抗

坂本達哉（教４＝東京・淑徳巣鴨）　　３分52秒89（１着）

日野斗馬（商３＝愛媛・松山東）　３分53秒66（２着）

岩下　　３分55秒98（３着）

オープン

水嶋　　４分17秒17（７着）

▽110メートル障害

対抗

西徹朗（スポ２＝愛知・名古屋）　13秒92（＋０・０）（１着）

盛岡優喜（スポ２＝千葉・八千代松蔭）　　14秒42（＋０・０）（２着）自己新

平田和（スポ１＝鹿児島・松陽）　14秒62（＋０・０）（３着）

▽400メートル障害

オープン

新井公貴（スポ４＝神奈川・逗子開成）　50秒33（１着）　自己新　早大歴代９位

盛岡　　51秒09（２着）

平田　51秒66（３着）

▽４×200メートルリレー

対抗

早大（西裕ー島田ー稲毛ー千田）　１分21秒82（１着）

４×200メートルリレーで、バトンパスをする島田（写真手前）と稲毛

▽走幅跳

対抗

佐々木悠人（スポ１＝岩手・一関第一）　　７メートル06（ー０・５）（２位）

片山大地（スポ１＝東京・八王子）　　６メートル51（＋０・１）（４位）

古川知征（スポ２＝宮城・仙台二華）　記録なし

▽三段跳

オープン

古川　棄権

棚井将輝（スポ２＝埼玉・大宮北）　　棄権

▽走高跳

対抗

棚井　　１メートル60（４位） 自己新

▽やり投

対抗

岡本漠久（スポ１＝栃木・宇都宮北）　　59メートル64（２等）自己新

鶴澤元基（スポ２＝東京・富士森）　　56メートル55（３等）

梅澤祥吾（スポ２＝神奈川・金沢）　　52メートル49（５等）

オープン

田中天智龍主将（スポ４＝鹿児島南）　棄権

エンジデビューで自己新記録をマークした岡本

▽円盤投

対抗

鶴澤　　31メートル61（１等）

梅澤　　27メートル40（３等）

岡本　　21メートル99（６等）自己新

▽女子

▽100メートル

オープン

中村真由（政経３＝東京・早実）　12秒47（＋０・５）（２着）

上島周子（スポ１＝東京・富士）　　棄権

▽200メートル

対抗

鷺麻耶子（スポ３＝東京・八王子東）　24秒80（＋０・１）（１着）

清水奈々子（文構２＝北海道・札幌南）　　25秒13（＋０・１）（２着）

オープン

中村　　25秒27（＋０・１）（３着）

▽400メートル

オープン

清水奈　　56秒62（１着）

山本真菜（スポ１＝三重・伊勢）　57秒37（２着）

▽800メートル

対抗

新田望（スポ２＝神奈川・法政二）　　２分11秒19（２着）

鈴木翼沙（スポ１＝東京・日大桜丘）　２分13秒70（５着）

オープン

生田桃子（人３＝愛知・時習館）　　２分18秒34（６着）

レースに挑む大川（写真左）と内藤（写真右）

▽110メートル障害

対抗

大川寿美香（スポ２＝東京・三田国際学園）　　13秒95（－０・５）（１着）

内藤香乃（スポ１＝兵庫・北摂三田）　14秒31（－０・５）（２着）

オープン

川村優佳（スポ４＝東京・日大桜丘）　　棄権

▽400メートル障害

オープン

川村　58秒79（１着）

津川瑠衣（スポ４＝東京・八王子学園八王子）　　59秒67（２着）

清水羽菜（スポ４＝東京・白梅学園）　60秒08（３着）

内藤　61秒64（４着）

▽４×100メートルリレー

対抗

早大（鷺ー山越ー上島ー中村）　46秒36（１着）

▽走幅跳

対抗

内藤　　５メートル79（＋１・１）（１位）

中尾心春（スポ１＝兵庫・長田）　　５メートル18（ー０・７）（２位）

オープン

伊藤凜（スポ２＝福岡・明善）　棄権

▽三段跳

オープン

伊藤　11メートル27（＋０・６）（１位）

▽走高跳

対抗

矢野夏希（スポ１＝愛知・時習館）　１メートル61（１位）

▽棒高跳

オープン

宮﨑瑛子（商２＝静岡・浜松市立）　３メートル30（１等）

▽やり投

対抗

鈴木真帆（スポ１＝茨城・水戸第一）　36メートル31（２等）

上島　32メートル28（３等） 自己新