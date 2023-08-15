男子第99回・女子第２回 早慶対抗競技会 ８月13日 神奈川・慶大日吉競技場

早慶戦記録集 雨の影響での一時中断もあり、安定しない天候の中、男子第99回・女子第２回早慶対抗競技会（早慶戦）が慶大日吉陸上競技場で開催された。男子は32―25で昨年敗れた雪辱を果たし、慶大に勝利。女子も25ー14と昨年に引き続き２年連続で対抗戦を制し、早慶戦を優勝。これにより、通算成績を76勝20敗２ノーゲームとした。ここでは、全出場種目の結果をお届けする。 記事はこちらから 男子は王座奪回 女子も対抗戦を制し早慶戦を優勝！ （08/14） 仲間を応援する部員たち 結果

早慶対抗陸上競技会 早大 スコア 慶大 32 男子 25 26 女子 13 【通算成績】▽男子 76勝20敗２ノーゲーム１中止 ▽女子 ２勝０敗

▽男子

▽100メートル

対抗

島田開伸（スポ３＝静岡・浜松湖東） 10秒41（＋１・７）（１着）

由井響（スポ１＝山梨・都留） 10秒54（＋１・７）（４着）

大竹春樹（商３＝東京・早実） 10秒67（＋１・７）（５着）

オープン

平野智也（文構３＝京都・洛南） 11秒05（－０・１）（１組２着）

西裕大（教４＝埼玉・栄東） 棄権

千田杜真寿（スポ３＝茨城キリスト教学園） 棄権

関口裕太（スポ１＝東京学館新潟） 棄権

由井 棄権

▽200メートル

オープン

藤好駿太（スポ４＝福岡・修猷館） 21秒56（＋２・２）（２組１着）

池淵秀（法４＝京都・洛南） 21秒58（＋１・１）（１組１着）

間渕秀康（政経１＝京都・洛南） 21秒91（＋１・１）（１組２着）

秀島来（スポ４＝千葉・東海大浦安） 22秒12（＋１・１）（１組３着）

佐藤カルタ（スポ３＝神奈川・厚木） 22秒21（＋２・２）（２組２着）

竹内彰基（スポ４＝愛知・瑞陵） 棄権

寺澤大地（スポ２＝京都・洛南） 棄権

レースを走る藤好

▽400メートル

対抗

新上健太（人４＝東京・早実） 47秒15（１着）

眞々田洸大（スポ３＝千葉・成田） 47秒27（２着）

竹内 47秒45（３着）

オープン

金本昌樹（スポ３＝東京・日大桜丘） 47秒28（２組１着） 自己新

森田陽樹（創理１＝埼玉・早大本庄） 48秒10（１組２着）

山西修矢（人４＝香川・高松第一） 48秒42（２組２着）

清水友彬（スポ２＝三重・伊勢） 49秒48（３組１着）

竹一虎（スポ２＝滋賀・草津東） 49秒84（３組２着）

佐藤 49秒85（２組３着）

竹内 棄権

石原慎也（法２＝京都・洛南） 棄権

▽800メートル

オープン

岩下和史（スポ１＝神奈川大付） 1分53秒01（１組１着）

水嶋優斗（スポ１＝東京・高輪） 1分53秒50（１組２着）

1500メートルのレースで、スパートをかける坂本（写真右）と日野（写真左）

▽1500メートル

対抗

坂本達哉（教４＝東京・淑徳巣鴨） ３分52秒89（１着）

日野斗馬（商３＝愛媛・松山東） ３分53秒66（２着）

岩下 ３分55秒98（３着）

オープン

水嶋 ４分17秒17（７着）

▽110メートル障害

対抗

西徹朗（スポ２＝愛知・名古屋） 13秒92（＋０・０）（１着）

盛岡優喜（スポ２＝千葉・八千代松蔭） 14秒42（＋０・０）（２着）自己新

平田和（スポ１＝鹿児島・松陽） 14秒62（＋０・０）（３着）

▽400メートル障害

オープン

新井公貴（スポ４＝神奈川・逗子開成） 50秒33（１着） 自己新 早大歴代９位

盛岡 51秒09（２着）

平田 51秒66（３着）

▽４×200メートルリレー

対抗

早大（西裕ー島田ー稲毛ー千田） １分21秒82（１着）

４×200メートルリレーで、バトンパスをする島田（写真手前）と稲毛

▽走幅跳

対抗

佐々木悠人（スポ１＝岩手・一関第一） ７メートル06（ー０・５）（２位）

片山大地（スポ１＝東京・八王子） ６メートル51（＋０・１）（４位）

古川知征（スポ２＝宮城・仙台二華） 記録なし

▽三段跳

オープン

古川 棄権

棚井将輝（スポ２＝埼玉・大宮北） 棄権

▽走高跳

対抗

棚井 １メートル60（４位） 自己新

▽やり投

対抗

岡本漠久（スポ１＝栃木・宇都宮北） 59メートル64（２等）自己新

鶴澤元基（スポ２＝東京・富士森） 56メートル55（３等）

梅澤祥吾（スポ２＝神奈川・金沢） 52メートル49（５等）

オープン

田中天智龍主将（スポ４＝鹿児島南） 棄権

エンジデビューで自己新記録をマークした岡本

▽円盤投

対抗

鶴澤 31メートル61（１等）

梅澤 27メートル40（３等）

岡本 21メートル99（６等）自己新

▽女子

▽100メートル

オープン

中村真由（政経３＝東京・早実） 12秒47（＋０・５）（２着）

上島周子（スポ１＝東京・富士） 棄権

▽200メートル

対抗

鷺麻耶子（スポ３＝東京・八王子東） 24秒80（＋０・１）（１着）

清水奈々子（文構２＝北海道・札幌南） 25秒13（＋０・１）（２着）

オープン

中村 25秒27（＋０・１）（３着）

▽400メートル

オープン

清水奈 56秒62（１着）

山本真菜（スポ１＝三重・伊勢） 57秒37（２着）

▽800メートル

対抗

新田望（スポ２＝神奈川・法政二） ２分11秒19（２着）

鈴木翼沙（スポ１＝東京・日大桜丘） ２分13秒70（５着）

オープン

生田桃子（人３＝愛知・時習館） ２分18秒34（６着）

レースに挑む大川（写真左）と内藤（写真右）

▽110メートル障害

対抗

大川寿美香（スポ２＝東京・三田国際学園） 13秒95（－０・５）（１着）

内藤香乃（スポ１＝兵庫・北摂三田） 14秒31（－０・５）（２着）

オープン

川村優佳（スポ４＝東京・日大桜丘） 棄権

▽400メートル障害

オープン

川村 58秒79（１着）

津川瑠衣（スポ４＝東京・八王子学園八王子） 59秒67（２着）

清水羽菜（スポ４＝東京・白梅学園） 60秒08（３着）

内藤 61秒64（４着）

▽４×100メートルリレー

対抗

早大（鷺ー山越ー上島ー中村） 46秒36（１着）

▽走幅跳

対抗

内藤 ５メートル79（＋１・１）（１位）

中尾心春（スポ１＝兵庫・長田） ５メートル18（ー０・７）（２位）

オープン

伊藤凜（スポ２＝福岡・明善） 棄権

▽三段跳

オープン

伊藤 11メートル27（＋０・６）（１位）

▽走高跳

対抗

矢野夏希（スポ１＝愛知・時習館） １メートル61（１位）

▽棒高跳

オープン

宮﨑瑛子（商２＝静岡・浜松市立） ３メートル30（１等）

▽やり投

対抗

鈴木真帆（スポ１＝茨城・水戸第一） 36メートル31（２等）

上島 32メートル28（３等） 自己新