４年生ペアを１年生ペアが撃破！　９人、５組が次戦に進んだ

関東学生トーナメント（春関）３日目には、男子シングルス６人、女子シングルス７人、男子ダブルス６組、女子ダブルス４組が登場し、男子シングルス４人、女子シングルス５人、男子ダブルス３組、女子ダブルス２組が勝利した。男子ダブルスでは池田朋弥（スポ４＝愛知・誉）清水拓弓（スポ４＝滋賀・光泉カトリック）組を、シングルスでも順当に勝ち抜いている永山寛基（スポ１＝大阪・浪速）と全日本選手権複ベスト８の実績を持つ森田皐介（スポ１＝福岡・柳川）の１年生ペアが破った。

※取材ができなかったため、結果のみ掲載いたします。

（記事 田島璃子）

結果

男子シングルス

▽３回戦

○山口柚希[６-１、６-１]●田中瑛大

○永山寛基[５-７、６-０、６-２]大田空（法大）

○高畑里玖[６-４、６-２]上野山大洋 （日大）

●藤岡凌大[２-６、２-６]中村元 （筑波大）

○池田朋弥[６-４、６-３]高妻蘭丸（筑波大）

女子シングルス

▽３回戦

○神鳥舞[６-４、６-３]谷本ひなた（駒大）

○渡辺優夢[６-２、６-４]児山心美（亜大）

○梶野桃子[６-４、６-１]猪瀬瑞希（法大）

○金子さら紗[６-２、６-２]五十嵐唯愛 （明大）

●田邑来未[１-６、０-６]吉本菜月 （筑波大)

●斎藤優寧[４-６、２-６]堤華蓮 （慶大）

○宮田萌芳[６-１、６-２]塚田結（筑波大）

男子ダブルス

▽２回戦

○高畑里玖・山口柚希[７-５、７-６（２）]藤川侑志郎 ・中村元（筑波大）

○田中瑛大・吉野郁哉[６-２、６-３]山田倫太朗・ 原田悠仁（法大）

●渡部裕貴・藤田大地 [４-６、６（３）-７]高悠亜 ・ 小泉煕毅（日大）

○森田皐介 ・永山寛基[６-２、６（２）-７、10-８]●池田朋弥・清水拓弓

●藤岡凌大・三田陽輝[６-２、１-６、１-10]横田大夢・飯田翔（明大）

女子ダブルス

▽１回戦

●梶野桃子・谷美七海[６-２、４-６、５-10]南口亜美、五十嵐唯愛（明大）

●渡辺優夢・小林杏菜[４-６、２-６]木村菫・小川すみれ（立大）

▽２回戦

○神鳥舞・斎藤優寧[６-２、６-３]贄田佳穂・砂田未樹（法大）

○河野・小畑[１-６、６-３、11-９]●平田葵・森岡きらら