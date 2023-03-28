2022年度体育表彰式　早大を代表する選手が表彰受ける

３月15日、リーガロイヤルホテル東京で2022年度体育表彰式が開催。個人名誉賞52人、個人奨励賞５人、団体名誉賞９部、団体奨励賞６部、監督賞26人が表彰を受け、表彰式会場には早大体育各部を代表する選手、監督が出席。2022年度に輝かしい成績を残した体育各部の選手および、監督が表彰された。

個人名誉賞を獲得した漕艇部の茂内さくら（社４＝秋田）

個人名誉賞、団体名誉賞、団体奨励賞を獲得した自動車部の神林崇亮主将（人４＝埼玉・早大本庄）

個人奨励賞を獲得した柔道部の黒田亜紀（スポ３＝山梨・富士学苑）



※個人名誉賞・・・世界大会または全国大会に出場し優秀な成績を収めた個人を表彰

※個人奨励賞・・・個人名誉賞に準ずる成績を収めた個人を表彰

※団体名誉賞・・・全国制覇と見なされる大会において優勝した部を表彰

※団体奨励賞・・・団体名誉賞に準ずる成績を収めた団体を表彰

（記事 堀内まさみ 写真 横松さくら、堀内まさみ）

※掲載が遅くなり、申し訳ありません。

2022年度体育名誉賞

▽個人名誉賞

庭球部 神鳥舞（スポ３＝東京・早実）、斎藤優寧（スポ２＝岡山学芸館）

漕艇部 武井愛奈（スポ３＝長野・諏訪清陵）、桐原初菜（文構３＝早稲田佐賀）、長谷川理実（政経３＝東京・早実）、猪野日向子（スポ２＝岐阜・加茂）、茂内さくら（社４＝秋田）

柔道部 池田海実（スポ２＝東京・帝京）

水泳部 吉田理恵（スポ４＝東京・成立学園）、田中未羽（商４＝神奈川・希望ケ丘）、手坂心乃（スポ２＝千葉・秀明八千代）、和田彩未（スポ１＝長野・上田西）、田中大寛（スポ３＝大分・別府翔青）、松本信歩（スポ２＝東京・東学大付）

競走部 田中天智龍（スポ３＝鹿児島南）、眞々田洸大（スポ２＝千葉・成田）、新上健太（人３＝東京・早実）、藤好駿太（スポ３＝福岡・修猷館）、竹内彰基（スポ３＝愛知・瑞陵）

スケート部 伊藤誠悟（スポ４＝長野・屋代）、鈴木柊香（スポ２=北海道･帯広三条）

馬術部 吉田光佑（スポ４＝東福岡）

卓球部 黒野葵衣（スポ４＝東京・武蔵野）、岩永宜久（スポ４＝福島・帝京安積）、浜田一輝（スポ１＝愛知・愛工大名電）

ボクシング部 高橋美波（スポ２＝埼玉・花咲徳栄）

レスリング部 山倉孝介（スポ３＝千葉・日体大柏）

自動車部 小林眞緒（創理３＝福岡雙葉）、石山萌乃（文構３＝神奈川・日女大付）、最上佳樹（社４＝東京・攻玉社）、中野龍太（法４＝東京・小石川中教校）、柳内滉洋（基理３＝東京・早大学院）

ヨット部 根本優樹（社４＝東京・早大学院）、服部陸太（スポ２＝神奈川・鎌倉学園）

フェンシング部 川村京太（スポ４＝東京・東亜学園）、狩野央梨沙（スポ４＝宮城・常盤木学園）

軟式庭球部 水木瑠（スポ４＝宮城・東北）、荒木駿（社３＝山形・羽黒）

自転車部 大蔵こころ（スポ２＝愛媛・松山学院）

ワンダーフォーゲル部 江森大希（法４＝埼玉・開智）

ゴルフ部 幸田彩里（スポ３＝愛知・西陵）

ウエイトリフティング部 吉武温子（スポ４＝沖縄・那覇国際）、吉田琴乃(スポ３＝岩手・盛岡工)、橋本夏実(スポ２＝東京・日大鶴ケ丘)、鈴木莉乃（スポ４＝岩手・盛岡工)、堤茉央(スポ１＝滋賀・安曇川)、田中美奈（スポ３＝香川中央）、原沙織（スポ４＝群馬・前橋育英）、佐藤康太郎（スポ４＝宮城農）、柏木良太（スポ４＝京都・鳥羽）

射撃部 杉山瑞季（スポ４＝神奈川・横須賀学院）、佐藤琳（スポ２＝東京・成立学園）

合気道部 安藤翔(基理４=神奈川・聖光学院）



▽個人奨励賞

柔道部 中野智博（スポ２＝神奈川・桐蔭学園）

レスリング部 尾西大河（スポ１＝佐賀・鳥栖工）、伊藤海（社２＝京都・網野）

柔道部 黒田亜紀（スポ３＝山梨・富士学苑）

空手部 アルフォルテさくら（国教３＝フィリピン・ラ・サール）



▽団体名誉賞

庭球部、漕艇部、水泳部、自動車部、ヨット部、フェンシング部、ウエイトリフティング部、合気道部、少林寺拳法部



▽団体奨励賞

競走部、馬術部、自動車部、米式蹴球部、フェンシング部、ラグビー蹴球部



▽監督賞

庭球部、漕艇部、柔道部、柔道部女子部門、水泳部、競走部、ラグビー蹴球部、スケート部スピード部門、馬術部、卓球部女子部門、卓球部、ボクシング部、空手部、レスリング部、自動車部、米式蹴球部、ヨット部、フェンシング部、軟式庭球部、自転車部、ワンダーフォーゲル部、ゴルフ部、ウエイトリフティング部、射撃部、合気道部、少林寺拳法部

