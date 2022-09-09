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2022.09.09
競スポで早慶戦応援スタンプラリー開催！
様々なスポーツでシーズンが始まる秋から冬にかけ、体育会各部の早慶戦も多く行われます。９月５日より、早稲田大学競技スポーツセンター主催の早慶戦応援デジタルスタンプラリーが開催中です。条件をクリアすれば、豪華な特典をGETできるかも。たくさん会場に足を運び、早稲田を応援して早慶戦を盛り上げましょう！
特典や留意点など、詳細は競技スポーツセンターHPをご覧ください。
早慶戦応援スタンプラリー開催！みんなで早稲田を応援しよう！※学部・大学院学生対象 – 早稲田大学 競技スポーツセンター (waseda.jp)
スタンプラリーイメージ
★概要
実施期間：2022年９月５日～2023年１月15日
対象：早稲田大学学部・研究科生
手順：2022年９月５日～10月31日にMy WASEDAより参加登録→アプリ「furari（フラリ）をダウンロード
★チェックポイント
早慶戦
①ア式蹴球部（男子）◆ 9月10日（土） 18:00～ 味の素フィールド西が丘
②ラクロス部（男子） 9月11日（日） 10:40～ 大井ホッケー場メインピッチ
③ウエイトリフティング部 9月17日（土） 慶應義塾大学日吉記念館地下1階スタジオ
④競走部 9月25日（日） 慶應義塾大学日吉キャンパス陸上競技場
⑤剣道部（女子） 10月2日（日） 早稲田アリーナ
⑥剣道部（男子） 10月16日（日） 早稲田アリーナ
⑦野球部 ◆ 11月5日（土）・6日（日） 明治神宮野球場
⑧射撃部 11月13日（日） 伊勢原射撃場
⑨ラグビー蹴球部 ◆ 11月23日（水） 秩父宮ラグビー場
⑩ソフトボール部（日程未定） 11月下旬 早稲田大学所沢キャンパス野球場
⑪フェンシング部 12月3日（土） 早稲田アリーナ
⑫軟式庭球部（日程未定） 12月上旬 慶応義塾大学下田グラウンド
⑬スケート部（アイスホッケー）◆ 1月7日（土） ダイドードリンコアイスアリーナ
特別ポイント
⑭早稲田スポーツミュージアム 9月17日（土）～ 1月15日（日） 早稲田大学戸山キャンパス（37号館3階）
⑮アシックスキャンパスストア早稲田 9月 5日（月）～ 1月15日（日） 早稲田大学正門前（27号館1階）
⑯ラグビー蹴球部 早明戦 ◆ 12月 4日（日） 国立競技場
◆競技スポーツセンターによる応援ツアー開催予定