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2022.09.09

競スポで早慶戦応援スタンプラリー開催！

　様々なスポーツでシーズンが始まる秋から冬にかけ、体育会各部の早慶戦も多く行われます。９月５日より、早稲田大学競技スポーツセンター主催の早慶戦応援デジタルスタンプラリーが開催中です。条件をクリアすれば、豪華な特典をGETできるかも。たくさん会場に足を運び、早稲田を応援して早慶戦を盛り上げましょう！

 

特典や留意点など、詳細は競技スポーツセンターHPをご覧ください。

早慶戦応援スタンプラリー開催！みんなで早稲田を応援しよう！※学部・大学院学生対象 – 早稲田大学 競技スポーツセンター (waseda.jp)

 

スタンプラリーイメージ

 

★概要

 

実施期間：2022年９月５日～2023年１月15日

対象：早稲田大学学部・研究科生

手順：2022年９月５日～10月31日にMy WASEDAより参加登録→アプリ「furari（フラリ）をダウンロード

 

★チェックポイント

 

早慶戦

①ア式蹴球部（男子）◆　　　　      9月10日（土） 18:00～ 味の素フィールド西が丘

②ラクロス部（男子） 　　　　　     9月11日（日） 10:40～ 大井ホッケー場メインピッチ

③ウエイトリフティング部　　　      9月17日（土） 慶應義塾大学日吉記念館地下1階スタジオ

④競走部 　　　　　　　　　　　     9月25日（日） 慶應義塾大学日吉キャンパス陸上競技場

⑤剣道部（女子） 　　　　　    　　 10月2日（日） 早稲田アリーナ

⑥剣道部（男子） 　　　　　　　     10月16日（日） 早稲田アリーナ

⑦野球部 ◆ 　　　　　　　 　        11月5日（土）・6日（日） 明治神宮野球場

⑧射撃部                　　　　        11月13日（日） 伊勢原射撃場

⑨ラグビー蹴球部 ◆                 　 11月23日（水） 秩父宮ラグビー場

⑩ソフトボール部（日程未定）    　  11月下旬 早稲田大学所沢キャンパス野球場

⑪フェンシング部                        12月3日（土） 早稲田アリーナ

⑫軟式庭球部（日程未定）        　   12月上旬 慶応義塾大学下田グラウンド

⑬スケート部（アイスホッケー）◆   1月7日（土） ダイドードリンコアイスアリーナ

 

特別ポイント

⑭早稲田スポーツミュージアム 　　　　9月17日（土）～ 1月15日（日） 早稲田大学戸山キャンパス（37号館3階）

⑮アシックスキャンパスストア早稲田　 9月 5日（月）～ 1月15日（日） 早稲田大学正門前（27号館1階）

⑯ラグビー蹴球部 早明戦 ◆  　　　　　12月 4日（日） 国立競技場

◆競技スポーツセンターによる応援ツアー開催予定

 