バレーボール部
2022.06.02
早大男子バレーボール部現役、ＯＢ選手から４名が日本代表に選出！ 大塚を含む３名はＶＮＬに挑む
６月８日、バレーボール男子日本代表チーム・龍神ＮＩＰＰＯＮは、ＦＩＶＢネーションズリーグ2022（ＶＮＬ）での初戦を迎えます。2022年度の男子バレー日本代表メンバーには早大現役、ＯＢ選手から４名が登録されています。現役選手からは大塚達宣（スポ４＝京都・洛南）が、早大男子バレーボール部ＯＢからは宮浦健人（令３スポ卒＝現ジェイテクトＳＴＩＮＧＳ）、村山豪（令３スポ卒＝現ジェイテクトＳＴＩＮＧＳ）、中村駿介（令３スポ卒＝現パナソニックパンサーズ）が代表に名を連ねています。また、ＶＮＬの出場選手として、大塚選手、宮浦選手、村山選手が選出されました。これを受け、弊会ＨＰにて以上の選手について閲覧可能な記事を下記の通りにまとめております。ぜひご覧ください。
大塚達宣
【2019年秋連載】全日本大学選手権直前特集『結』男子部 第２回 村本涼平×吉田悠眞×大塚達宣
【2020年春連載】龍神NIPPONに選出！日の丸を背負い世界の舞台へ 大塚達宣
【2020年秋連載】全日本大学選手権直前特集『Infinite Possibilities』第１回 大塚達宣×水町泰杜×荒尾怜音
【2021年夏連載】東京五輪連載 大塚達宣の世界と戦うメンタル
【2021年夏特別企画】大塚達宣 東京五輪後ロングインタビュー
【2021年秋特別企画】大塚達宣ロングインタビュー～日本代表の活動を終えて～
【2021年秋連載】全日本大学選手権直前特集『DO THE BEST』第３回 岩本大吾主将×大塚達宣副将×重藤トビアス赳×佐藤玲
【2021年冬連載】早慶定期戦直前特集 第１回 副将対談 大塚達宣×永田将吾
宮浦健人
【2017年秋連載】全日本大学選手権直前特集『LAST POINT』第１回 藤中優斗×武藤鉄也×村山豪×宮浦健人
【2018年夏連載】早慶定期戦直前特集 第３回 宮浦健人×富澤太凱
【2018年秋連載】全日本大学選手権直前特集『超越』第２回 村山豪×宮浦健人×中村駿介
【2019年秋連載】全日本大学選手権直前特集『結』男子部 第１回 宮浦健人×中村駿介×仲濱陽介
【2020年秋連載】全日本大学選手権直前特集『Infinite Possibilities』第４回 宮浦健人主将×村山豪副将×中村駿介
【2020年冬連載】早慶定期戦直前特集 第２回 主将対談 宮浦健人×吉田祝太郎
【2021年冬連載】『令和２年度卒業記念特集』第２９回 宮浦健人／男子バレーボール
村山豪
【2017年秋連載】全日本大学選手権直前特集『LAST POINT』第１回 藤中優斗×武藤鉄也×村山豪×宮浦健人
【2018年秋連載】全日本大学選手権直前特集『超越』第２回 村山豪×宮浦健人×中村駿介
【2019年夏連載】早慶定期戦直前特集 第１回 駿台学園対談 村山豪×小出捺暉
【2019年秋連載】全日本大学選手権直前特集『結』男子部 第３回 吉田伸×村山豪×北川諒
【2020年秋連載】全日本大学選手権直前特集『Infinite Possibilities』第４回 宮浦健人主将×村山豪副将×中村駿介
【2020年冬連載】早慶定期戦直前特集 第１回 副将対談 村山豪×樫村大仁
【2021年冬連載】『令和２年度卒業記念特集』第２８回 村山豪／男子バレーボール
中村駿介
【2017年秋連載】全日本大学選手権直前特集『LAST POINT』第２回 小林光輝×堀江友裕×中村駿介
【2018年秋連載】全日本大学選手権直前特集『超越』第２回 村山豪×宮浦健人×中村駿介
【2019年秋連載】全日本大学選手権直前特集『結』男子部 第１回 宮浦健人×中村駿介×仲濱陽介
【2020年秋連載】全日本大学選手権直前特集『Infinite Possibilities』第４回 宮浦健人主将×村山豪副将×中村駿介
※日程は試合開催会場の現地時間となっております。
※2022年度男子日本代表チームの選手一覧は、日本バレーボール協会の公式ＨＰに記載されています。併せてご覧ください。 2022年度男子日本代表チーム
※また、ＶＮＬ予選ラウンド出場選手についても、日本バレーボール協会公式ＨＰに記載されております。 FIVBバレーボールネーションズリーグ2022 予選ラウンド 日本代表メンバー
ＶＮＬ代表メンバーとなった大塚副将（2022年度度春季関東大学リーグ戦、４月17日明大戦より）
予選ラウンドのスケジュール
第１週（プール１）
６月８日：日本×オランダ
６月９日：日本×中国
６月10日：日本×アメリカ
６月12日：日本×イラン
第２週（プール３）
６月21日：日本×アルゼンチン
６月24日：日本×イタリア
６月25日：日本×フランス
６月26日：日本×スロベニア
第３週（プール５）
７月６日：日本×オーストラリア
７月８日：日本×カナダ
７月９日：日本×ドイツ
７月10日：日本×ブラジル