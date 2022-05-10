2022年度男子日本代表候補に早大ＯＢ５人が選出！

９日、日本ラグビーフットボール協会より2022年度男子日本代表候補選手63名が発表されました。昨年に引き続き、早稲田大学ラグビー蹴球部ＯＢである山中亮平（平23スポ卒＝現コベルコ神戸スティーラーズ）、垣永真之介（平26スポ卒＝現東京サントリーサンゴリアス）、齋藤直人（令２スポ卒＝現東京サントリーサンゴリアス）、中野将伍（令２スポ卒＝現東京サントリーサンゴリアス）が選出され、今年は下川甲嗣（令３スポ卒＝現東京サントリーサンゴリアス）も名を連ね、計５名の早大ＯＢが選出されました。これを受け、弊会ＨＰにて閲覧可能な以上の選手の記事を、下記の通りにまとめています。ぜひご覧ください。

垣永真之介

【2013年秋連載・第６回】『NO LIMIT』垣永真之介×須藤拓輝×大瀧祐司 ―最強フロントロー―

【連載】『平成２５年度卒業記念特集』 第６５回 垣永真之介／ラグビー

齋藤直人

【2016年秋連載】対抗戦開幕特集 『ＴＨＥ １５』 第３回 ＳＨ齋藤直人×ＳＯ岸岡智樹

【2017年秋連載】関東大学対抗戦開幕特集『WORK HARD』第２回 ＳＨ齋藤直人×ＣＴＢ中野将伍

【2018年春連載】新体制特集『九折不撓』第１回 岸岡智樹×中野将伍×齋藤直人×幸重天

【2019年春連載】新体制特集『For One』 第４回ＳＨ齋藤直人主将

中野将伍

【2016年秋連載】対抗戦開幕特集 『ＴＨＥ １５』 第４回 ＣＴＢ中野将伍×ＣＴＢ黒木健人

【2017年秋連載】関東大学対抗戦開幕特集『WORK HARD』第２回 ＳＨ齋藤直人×ＣＴＢ中野将伍

【2018年春連載】新体制特集『九折不撓』第１回 岸岡智樹×中野将伍×齋藤直人×幸重天/

【2019年春連載】新体制特集『For One』 第２回ＳＯ岸岡智樹×ＣＴＢ中野将伍×ＣＴＢ松本悠汰

下川甲嗣

【2017年秋連載】関東大学対抗戦開幕特集『WORK HARD』第１回 フランカー／ＮＯ・８下川甲嗣×フランカー／ＮＯ・８丸尾崇真

【2019年春連載】新体制特集『For One』 第１回ロック下川甲嗣×ＮＯ・８丸尾崇真

【2019年秋連載】関東大学対抗戦開幕特集『One Shot』第４回ロック下川甲嗣×ロック中山匠×ロック三浦駿平

【2020年春連載】新体制特集『ＢＡＴＴＬＥ』第３回 ロック下川甲嗣×ＦＢ南徹哉

【2020年秋連載】関東大学対抗戦開幕特集『Ｆｏｒｗａｒｄ』 第１回 プロップ久保優×フッカー宮武海人×ロック下川甲嗣×ロック大﨑哲徳

【連載】『令和２年度卒業記念特集』第６８回 下川甲嗣／ラグビー

※2022年度男子日本代表候補一覧は、日本ラグビーフットボール協会の公式ＨＰに記載されています。併せてご覧ください。2022年度男子日本代表候補一覧

今後の合宿スケジュール ※日本ラグビーフットボール協会ＨＰより引用

2022年

5月14日～15日：日本代表候補テスティングキャンプ（大分県別府市） ※一部選手除く

5月23日～27日：日本代表候補スキル&コンディショニングキャンプ （大分県別府市） ※一部選手除く

6月3日～30日：日本代表合宿（宮崎県宮崎市）※

6月3日～27日(予定)：ナショナル・デベロップメント・スコッド(NDS)合宿（大分県別府市）※

7月3日～9日：日本代表合宿（東京都港区）

※キャンプ、合宿の日程は変更になる場合があります。