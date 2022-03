ＷＡＳＥＤＡ ＯＮ ＩＣＥで部員集結！　石塚、佐々木は幸せかみしめ最後の演技

小室笑凜(スポ3=東京・駒場学園)のプログラムは『Cirque Du Soleil』。曲が始まり、どんどんとスケーティングの速度があがっていくと、三回転を着氷させ、笑顔を見せる。演技中にベンチにいる部員とアイコンタクトを交わしアピールすると、楽しい雰囲気が会場を包む。回転の速いスピンで会場を沸かせ、最後まで勢いのあるスケートで盛り上げた。

木南沙良(人通1=東京・日大一)は『When There Was Me And You』を披露。2回転アクセルを着氷するとリンクを端まで大きく使い、ビールマンスピンで体のしなやかさを披露する。最後は手を広げ、まるで天使のようなふりで演技を終えた。