2021年度男子日本代表候補に早大ラグビー部ＯＢ４人が選出！　

１２日、日本ラグビーフットボール協会より2021年度男子日本代表候補選手が発表され、早稲田大学ラグビー蹴球部のOBである山中亮平（平23スポ卒＝現神戸製鋼コベルコスティーラーズ）、垣永真之介（平26スポ卒＝現サントリーサンゴリアス）、齋藤直人（令２スポ卒＝現サントリーサンゴリアス）、中野将伍（令２スポ卒＝現サントリーサンゴリアス）の４人が選出されました。これを受けて、弊会ＨＰで閲覧可能なこれらの選手の記事をまとめています。ぜひご覧ください。

垣永真之介

【2013年秋連載・第６回】『NO LIMIT』垣永真之介×須藤拓輝×大瀧祐司 ―最強フロントロー―

【連載】『平成２５年度卒業記念特集』 第６５回 垣永真之介／ラグビー

齋藤直人

【2016年秋連載】対抗戦開幕特集 『ＴＨＥ １５』 第３回 ＳＨ齋藤直人×ＳＯ岸岡智樹

【2017年秋連載】関東大学対抗戦開幕特集『WORK HARD』第２回 ＳＨ齋藤直人×ＣＴＢ中野将伍

【2018年春連載】新体制特集『九折不撓』第１回 岸岡智樹×中野将伍×齋藤直人×幸重天

【2019年春連載】新体制特集『For One』 第４回ＳＨ齋藤直人主将

中野将伍

【2016年秋連載】対抗戦開幕特集 『ＴＨＥ １５』 第４回 ＣＴＢ中野将伍×ＣＴＢ黒木健人

【2017年秋連載】関東大学対抗戦開幕特集『WORK HARD』第２回 ＳＨ齋藤直人×ＣＴＢ中野将伍

【2018年春連載】新体制特集『九折不撓』第１回 岸岡智樹×中野将伍×齋藤直人×幸重天/

【2019年春連載】新体制特集『For One』 第２回ＳＯ岸岡智樹×ＣＴＢ中野将伍×ＣＴＢ松本悠汰

※2021年度男子日本代表候補一覧は、日本ラグビーフットボール協会の公式ＨＰに記載されています。併せてご覧ください。2021年度男子日本代表候補一覧