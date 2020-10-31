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その他

2020.10.31

１１月の大会スケジュール

※新型コロナウイルスの影響により、予定されている大会が延期・中止となる可能性がございます。詳しくは、部のHPまたは大会HPをご確認ください

野球部

東京六大学秋季リーグ戦（〜１１月８日　神宮球場）

東京六大学秋季フレッシュトーナメント（１１月９〜１２日　神宮球場）

庭球部

関東学生トーナメント（～１１月９日　埼玉・大宮けんぽグラウンド）

全日本学生選手権（１１月１７〜２４日　三重・四日市テニスセンター）

柔道部

早慶戦（１１月１４日　講道館）

弓道部

全関東選手権（１１月１４・１５日　埼玉・大宮体育館）

相撲部

全国学生選手権（１１月７・８日　埼玉県立武道館）

ラグビー蹴球部

関東大学対抗戦（～１２月６日　秩父宮ラグビー場ほか）

スケート部

▽スピード部門

帯広の森競技会（１１月６～８日　明治北海道十勝オーバル）

全日本選抜大会第１戦（１１月１３～１５日 明治北海道十勝オーバル）

全日本選抜大会第２戦　（１１月２０～２２日 青森・YSアリーナ八戸）

全日本学生選手権（１１月２８・２９日 群馬県総合スポーツセンター）

▽ホッケー部門

関東大学リーグ戦（１１月２２、２９日　ダイドードリンコアイスアリーナ）

▽フィギュアスケート部門

オータム栃木県選手権大会　兼国民体育大会冬季大会予選会（１１月１日　栃木・宇都宮市スケートセンター）

東日本選手権（１１月５〜８日　山梨・小瀬スポーツ公園アイスアリーナ）

都民体育大会フィギュアスケート競技会（１１月１３〜１５日　ダイドードリンコアイスアリーナ）

ISUグランプリNHK杯国際フィギュアスケート競技大会（１１月２７〜２９日　大阪・東和製薬ＲＡＣＴＡＢドーム）

バスケットボール部

インカレチャレンジマッチ２０２０（１１月１３日　駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場）

ア式蹴球部

▽男子部門

関東大学リーグ戦後期（〜１２月１９日　味の素フィールド西が丘ほか）

『アミノバイタルカップ』関東大学トーナメント大会決勝（１１月３日　ＡＧＦフィールド）

▽女子部門

関東大学リーグ（～１１月８日　早大東伏見サッカー場ほか）

関東リーグ（～１２月６日　早大東伏見サッカー場ほか）　

皇后杯（１１月２８～１２月２９日　東京・味の素フィールド西が丘ほか）

卓球部

全日本学生選抜強化大会（１１月２８・２９日　神奈川・横浜武道館）

体操部

▽体操部門

早慶戦（１１月１日　早稲田アリーナ）

バレーボール部

▽男子部門

全日本大学選手権（１１月３０日〜１２月６日　大田区総合体育館）

▽女子部門

秋季関東大学リーグ戦代替大会（〜１１月１４日　会場非公開）

レスリング部

全日本大学選手権（１１月７・８日　大阪・東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム）

東日本学生秋季選手権（１１月２４～２６日　東京・駒沢体育館）

自動車部

全自動車部　日本学生運転選手権（１１月２９日　警視庁交通教育センター）

ヨット部

全日本学生選手権（１１月１〜３日　和歌山セーリングセンター）

全日本４７０選手権（１１月１１〜１５日　神奈川・相模湾）

全日本スナイプ選手権（１１月１２〜１５日　和歌山セーリングセンター）

全日本学生個人選手権（１１月２７〜２９日　愛知・海陽ヨットハーバー）

ハンドボール部

早慶定期戦（１１月２８日　神奈川・慶大日吉記念館）

 

▽女子部門

早慶定期戦（１１月２８日　神奈川・慶大日吉記念館）

ホッケー部

早慶定期戦（１１月２３日　駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場）

軟式庭球部

関東学生秋季リーグ戦（１０月３１日・１１月１日　早大所沢キャンパステニスコート）

早慶定期戦（１１月１５日　慶大日吉キャンパステニスコート）

東京六大学秋季リーグ戦（１１月２８日・２９日　早大所沢キャンパステニスコート）

 

▽女子部門

関東学生秋季リーグ戦（１０月３１日・１１月１日　東京女子体育大学テニスコート）

早慶定期戦（１１月１５日　慶大日吉キャンパステニスコート）

自転車部

全日本自転車競技選手権（１１月４日～８日　群馬・ヤマダグリーンドーム前橋）

全日本学生個人ロードタイムトライアル（１１月１５日　埼玉・利根川上流域）

射撃部

全日本学生スポーツ射撃選手権大会（１１月１２〜１５日　埼玉・長瀞射撃場）

早慶定期戦（１１月２９日　神奈川・伊勢原射撃場）

合気道部

早慶戦（１１月１日　早稲田キャンパス）

アーチェリー部

早慶定期戦（１１月１５日　神奈川・慶大レンジ）

女子ソフトボール部

全国大学選抜選手権大会（１１月１０〜１２日　愛知・安城市総合運動公園デンソーブライトスタジアム・野球場）

ラクロス部

関東学生２０２０特別大会（〜１１月２９日　駒沢オリンピック公園陸上競技場）

※都道府県名がない所在地は全て東京です。