その他
2020.10.31
１１月の大会スケジュール
※新型コロナウイルスの影響により、予定されている大会が延期・中止となる可能性がございます。詳しくは、部のHPまたは大会HPをご確認ください
野球部
東京六大学秋季リーグ戦（〜１１月８日 神宮球場）
東京六大学秋季フレッシュトーナメント（１１月９〜１２日 神宮球場）
庭球部
関東学生トーナメント（～１１月９日 埼玉・大宮けんぽグラウンド）
全日本学生選手権（１１月１７〜２４日 三重・四日市テニスセンター）
柔道部
早慶戦（１１月１４日 講道館）
弓道部
全関東選手権（１１月１４・１５日 埼玉・大宮体育館）
相撲部
全国学生選手権（１１月７・８日 埼玉県立武道館）
ラグビー蹴球部
関東大学対抗戦（～１２月６日 秩父宮ラグビー場ほか）
スケート部
▽スピード部門
帯広の森競技会（１１月６～８日 明治北海道十勝オーバル）
全日本選抜大会第１戦（１１月１３～１５日 明治北海道十勝オーバル）
全日本選抜大会第２戦 （１１月２０～２２日 青森・YSアリーナ八戸）
全日本学生選手権（１１月２８・２９日 群馬県総合スポーツセンター）
▽ホッケー部門
関東大学リーグ戦（１１月２２、２９日 ダイドードリンコアイスアリーナ）
▽フィギュアスケート部門
オータム栃木県選手権大会 兼国民体育大会冬季大会予選会（１１月１日 栃木・宇都宮市スケートセンター）
東日本選手権（１１月５〜８日 山梨・小瀬スポーツ公園アイスアリーナ）
都民体育大会フィギュアスケート競技会（１１月１３〜１５日 ダイドードリンコアイスアリーナ）
ISUグランプリNHK杯国際フィギュアスケート競技大会（１１月２７〜２９日 大阪・東和製薬ＲＡＣＴＡＢドーム）
バスケットボール部
インカレチャレンジマッチ２０２０（１１月１３日 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場）
ア式蹴球部
▽男子部門
関東大学リーグ戦後期（〜１２月１９日 味の素フィールド西が丘ほか）
『アミノバイタルカップ』関東大学トーナメント大会決勝（１１月３日 ＡＧＦフィールド）
▽女子部門
関東大学リーグ（～１１月８日 早大東伏見サッカー場ほか）
関東リーグ（～１２月６日 早大東伏見サッカー場ほか）
皇后杯（１１月２８～１２月２９日 東京・味の素フィールド西が丘ほか）
卓球部
全日本学生選抜強化大会（１１月２８・２９日 神奈川・横浜武道館）
体操部
▽体操部門
早慶戦（１１月１日 早稲田アリーナ）
バレーボール部
▽男子部門
全日本大学選手権（１１月３０日〜１２月６日 大田区総合体育館）
▽女子部門
秋季関東大学リーグ戦代替大会（〜１１月１４日 会場非公開）
レスリング部
全日本大学選手権（１１月７・８日 大阪・東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム）
東日本学生秋季選手権（１１月２４～２６日 東京・駒沢体育館）
自動車部
全自動車部 日本学生運転選手権（１１月２９日 警視庁交通教育センター）
ヨット部
全日本学生選手権（１１月１〜３日 和歌山セーリングセンター）
全日本４７０選手権（１１月１１〜１５日 神奈川・相模湾）
全日本スナイプ選手権（１１月１２〜１５日 和歌山セーリングセンター）
全日本学生個人選手権（１１月２７〜２９日 愛知・海陽ヨットハーバー）
ハンドボール部
早慶定期戦（１１月２８日 神奈川・慶大日吉記念館）
▽女子部門
早慶定期戦（１１月２８日 神奈川・慶大日吉記念館）
ホッケー部
早慶定期戦（１１月２３日 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場）
軟式庭球部
関東学生秋季リーグ戦（１０月３１日・１１月１日 早大所沢キャンパステニスコート）
早慶定期戦（１１月１５日 慶大日吉キャンパステニスコート）
東京六大学秋季リーグ戦（１１月２８日・２９日 早大所沢キャンパステニスコート）
▽女子部門
関東学生秋季リーグ戦（１０月３１日・１１月１日 東京女子体育大学テニスコート）
早慶定期戦（１１月１５日 慶大日吉キャンパステニスコート）
自転車部
全日本自転車競技選手権（１１月４日～８日 群馬・ヤマダグリーンドーム前橋）
全日本学生個人ロードタイムトライアル（１１月１５日 埼玉・利根川上流域）
射撃部
全日本学生スポーツ射撃選手権大会（１１月１２〜１５日 埼玉・長瀞射撃場）
早慶定期戦（１１月２９日 神奈川・伊勢原射撃場）
合気道部
早慶戦（１１月１日 早稲田キャンパス）
アーチェリー部
早慶定期戦（１１月１５日 神奈川・慶大レンジ）
女子ソフトボール部
全国大学選抜選手権大会（１１月１０〜１２日 愛知・安城市総合運動公園デンソーブライトスタジアム・野球場）
ラクロス部
関東学生２０２０特別大会（〜１１月２９日 駒沢オリンピック公園陸上競技場）
※都道府県名がない所在地は全て東京です。