メニュー

野球部

2019.07.12

夏季オープン戦　８月３日～　安部球場ほか

夏季オープン戦ほか日程

　今月１０日、２０１９年夏季オープン戦の日程が発表された。試合予定は以下の通り。

夏季１軍オープン戦日程
日付 対戦相手 試合開始時間 場所
8/3（土） 東北大 11:00 安部球場
8/6（火） JX-ENEOS 10:30 安部球場
8/7（水） 筑波大 11:00 安部球場
8/9（金） 日本通運 11:00 安部球場
8/11（日） 福島大 11:00 安部球場
8/12（月） 横浜商大 11:00 安部球場
8/13（火） 創価大 11:00 安部球場
8/17（土） バイタルネット 10:30 安部球場
8/18（日） 追手門学院大 11:00 安部球場
8/19（月） 大阪学院大 11:00 安部球場
8/20（火） 日本製鉄かずさマジック 11:00 安部球場
8/21（水） 福井工大 11:00 安部球場
8/23（金） JR東日本 13:00 JR東日本G
8/24（土） 明治安田生命 11:00 安部球場
8/29（木） Honda鈴鹿 13:00 Honda鈴鹿G
9/3（火） 拓大 11:00 安部球場
9/4（水） 青学大 11:00 安部球場
9/6（金） 立正大 10:30 安部球場
9/9（月） JX-ENEOS 11:00 JX-ENEOS G

その他の日程
日付 大会名 試合開始時間 場所
8/24（土） 東京六大学オールスターゲーム2019 in富山 15:00 富山市民球場アルペンスタジアム
8/28（水） 全早慶戦名古屋大会 18:30 ナゴヤドーム
8/31（土） 高麗大交流戦 13:00 韓国・高麗大G