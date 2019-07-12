野球部
2019.07.12
夏季オープン戦 ８月３日～ 安部球場ほか
夏季オープン戦ほか日程
今月１０日、２０１９年夏季オープン戦の日程が発表された。試合予定は以下の通り。
|夏季１軍オープン戦日程
|日付
|対戦相手
|試合開始時間
|場所
|8/3（土）
|東北大
|11:00
|安部球場
|8/6（火）
|JX-ENEOS
|10:30
|安部球場
|8/7（水）
|筑波大
|11:00
|安部球場
|8/9（金）
|日本通運
|11:00
|安部球場
|8/11（日）
|福島大
|11:00
|安部球場
|8/12（月）
|横浜商大
|11:00
|安部球場
|8/13（火）
|創価大
|11:00
|安部球場
|8/17（土）
|バイタルネット
|10:30
|安部球場
|8/18（日）
|追手門学院大
|11:00
|安部球場
|8/19（月）
|大阪学院大
|11:00
|安部球場
|8/20（火）
|日本製鉄かずさマジック
|11:00
|安部球場
|8/21（水）
|福井工大
|11:00
|安部球場
|8/23（金）
|JR東日本
|13:00
|JR東日本G
|8/24（土）
|明治安田生命
|11:00
|安部球場
|8/29（木）
|Honda鈴鹿
|13:00
|Honda鈴鹿G
|9/3（火）
|拓大
|11:00
|安部球場
|9/4（水）
|青学大
|11:00
|安部球場
|9/6（金）
|立正大
|10:30
|安部球場
|9/9（月）
|JX-ENEOS
|11:00
|JX-ENEOS G
|その他の日程
|日付
|大会名
|試合開始時間
|場所
|8/24（土）
|東京六大学オールスターゲーム2019 in富山
|15:00
|富山市民球場アルペンスタジアム
|8/28（水）
|全早慶戦名古屋大会
|18:30
|ナゴヤドーム
|8/31（土）
|高麗大交流戦
|13:00
|韓国・高麗大G