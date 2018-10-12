その他
2018.10.13
今後の日程（１０月後半）
今後の日程（１０月後半）
野球部
東京六大学秋季リーグ戦（１０月２８日 神宮球場）
庭球部
全日本大学対抗王座決定試合（～１０月１５日 愛媛県総合運動公園）
漕艇部
全日本選手権（１０月２５～２８日 埼玉・戸田ボートコース）
柔道部
全日本学生体重別団体優勝大会（１０月２０・２１日 兵庫・ベイコム総合体育館）
弓道部
東京都学生リーグ戦（～１０月２１日 日大弓道場）
ラグビー蹴球部
関東大学対抗戦（～１２月２日 秩父宮ラグビー場ほか）
関東大学ジュニア選手権（～１１月１１日 早大上井草グラウンドほか）
バスケットボール部
▽男子部門
関東大学リーグ戦（～１１月１１日 神奈川・専大生田キャンパスほか）
▽女子部門
関東大学リーグ戦（～１０月２８日 日体大世田谷校舎ほか）
ア式蹴球部
▽男子部門
関東大学リーグ戦（～１１月２５日 味の素フィールド西が丘ほか）
▽女子部門
関東大学女子リーグ戦（～１１月１１日 早大東伏見サッカー場ほか）
卓球部
全日本選手権団体の部（～１０月１４日 茨城・池の川さくらアリーナ）
全日本大学総合選手権個人の部（１０月２５～２８日 兵庫・ベイコム総合体育館）
体操部
▽体操部門
関東学生新人選手権（１０月１８～２０日 栃木体育館）
▽新体操部門
全日本選手権（１０月２６～２８日 千葉ポートアリーナ）
空手部
関東学生体重別選手権（１０月２１日 武蔵野の森総合スポーツプラザ）
バレーボール部
▽男子部門
秋季関東大学リーグ戦（～１０月２０日 駒沢オリンピック公園体育館ほか）
▽女子部門
秋季関東大学リーグ戦（～１０月２１日 埼玉・大東大東松山キャンパスほか）
全日本選手権ブロックラウンド（１０月２１日 埼玉・所沢市民体育館）
レスリング部
▽男子部門
全日本大学グレコローマン選手権（１０月１８・１９日 駒沢オリンピック公園屋内球技場）
米式蹴球部
関東大学秋季リーグ戦（～１１月２５日 アミノバイタルフィールドほか）
ホッケー部
▽男子部門
関東学生秋季リーグ（～１１月２５日 早大東伏見グラウンドほか）
▽女子部門
関東学生秋季リーグ（～１１月２５日 早大東伏見グラウンドほか）
フェンシング部
関東学生選手権（１０月１７～２５日 駒沢オリンピック公園体育館）
準硬式野球部
東京六大学秋季リーグ戦（～１０月２１日 立川公園野球場ほか）
バドミントン部
全日本学生選手権（１０月１３～１８日 京都・ハンナリーズアリーナほか）
早慶定期戦（１０月２０日 早大東伏見キャンパス）
ウエイトリフティング部
全日本学生新人選手権（１０月１９～２１日 埼玉・スポーツ総合センター）
射撃部
全日本学生選手権（１０月１８～２１日 埼玉・長瀞射撃場）
合気道部
早慶定期競技会（１０月１４日 神奈川・慶大日吉キャンパス柔道場）
日本拳法部
全日本学生個人選手権（１０月２１日 愛知・露橋スポーツセンター）
※都道府県名がない所在地は全て東京です。