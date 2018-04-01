その他
2018.04.01
今後の日程（４月）
今後の日程（４月）
野球部
東京六大学春季リーグ戦（４月１４日～ 神宮球場）
東京六大学フレッシュリーグ（４月１５日～ 神宮球場）
庭球部
関東学生トーナメント（４月３０日～５月７日 有明テニスの森ほか）
漕艇部
早慶レガッタ（４月２２日 隅田川）
弓道部
日大定期戦（４月１５日 日大弓道場）
水泳部
競泳部門
日本選手権（４月３～８日 辰巳国際水泳場）
東京六大学春季対抗戦（４月１５日 埼玉・立大セントポールズ・アクアティックセンター）
競走部
東京六大学対校大会（４月７日 神奈川・慶大日吉陸上競技場）
兵庫リレーカーニバル（４月２１・２２日 兵庫・ユニバー記念競技場）
織田幹雄記念国際大会（４月２９日 エディオンスタジアム広島）
相撲部
早稲田杯（４月２２日 早大東伏見相撲場）
ラグビー蹴球部
ＹＣ＆ＡＣ ＪＡＰＡＮ ＳＥＶＥＮＳ（４月１日 神奈川・横浜ＹＣ＆ＡＣグラウンド）
東日本大学セブンズ大会（４月１５日 秩父宮ラグビー場）
関東大学春季大会（４月２２日～ 早大上井草グラウンドほか）
スケート部
ホッケー部門
関東学生選手権（４月７日～ 東伏見ダイドードリンコアイスアリーナほか）
バスケットボール部
男子部門
京王電鉄杯（４月７～１４日 エスフォルタアリーナ八王子）
関東大学選手権（４月２１日～ 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内競技場ほか）
ア式蹴球部
男子部門
関東大学リーグ戦（４月７日～ 味の素フィールド西が丘ほか）
女子部門
関東女子リーグ戦（４月１５日～ 早大東伏見グラウンドほか）
体操部
体操部門
東日本学生グループ選手権（４月１３～１５日 栃木県体育館）
全日本個人総合選手権（４月２７～２９日 東京体育館）
新体操部門
日本代表選考会（４月２１・２２日 群馬・高崎アリーナ）
空手部
東京六大学大会（４月８日 神奈川・慶大蝮谷体育館）
バレーボール部
男子部門
春季関東大学リーグ戦（４月７日～５月１９日 神奈川・日体大健志大キャンパスほか）
黒鷲旗全日本選手権（４月３０日～５月５日 大阪市中央体育館）
レスリング部
ジュニアクイーンズカップ（４月１・２日 三重・サオリーナ）
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ（４月１４・１５日 神奈川・横浜文化体育館）
米式蹴球部
早慶対抗戦（４月２９日 駒沢陸上競技場）
ヨット部
女子部門
関東女子学生選手権（４月２８・２９日 神奈川・葉山沖）
ハンドボール部
男子部門
関東学生春季リーグ戦（４月１４日～５月１９日 日大八幡山体育館ほか）
女子部門
関東学生春季リーグ戦（４月２１日～５月２０日 東女体大体育館ほか）
ホッケー部
男子部
関東学生春季リーグ（４月８日～ 早大東伏見グラウンドほか）
女子部
関東学生春季リーグ（４月２９日～ 早大東伏見グラウンドほか）
軟式庭球部
全日本選抜大会（４月７・８日 東京体育館）
六大学リーグ戦（４月２１・２２日 埼玉・早大所沢キャンパステニスコート）
準硬式野球部
東京六大学春季リーグ戦（４月７日～５月２７日 早大東伏見グラウンドほか）
バドミントン部
関東大学春季リーグ戦（４月２８日～５月４日 神奈川・日体大健志大キャンパス）
ウエイトリフティング部
全日本学生個人選手権（４月２７日～２９日 大阪・はびきのコロセアム）
合気道部
関東学生新人大会（４月３０日 多摩市立武道館）
アーチェリー部
関東大学リーグ戦（～５月６日 成蹊大レンジほか）
ソフトボール部
春季リーグ戦（４月８日～ 神奈川・日体大健志台野球場ほか）
※都道府県名がない所在地は全て東京です