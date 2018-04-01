その他

2018.04.01

今後の日程（４月）

今後の日程（４月）

野球部
東京六大学春季リーグ戦（４月１４日～　神宮球場）
東京六大学フレッシュリーグ（４月１５日～　神宮球場）

庭球部
関東学生トーナメント（４月３０日～５月７日　有明テニスの森ほか）

漕艇部
早慶レガッタ（４月２２日　隅田川）

弓道部
日大定期戦（４月１５日　日大弓道場）

水泳部
競泳部門
日本選手権（４月３～８日　辰巳国際水泳場）
東京六大学春季対抗戦（４月１５日　埼玉・立大セントポールズ・アクアティックセンター）

競走部
東京六大学対校大会（４月７日　神奈川・慶大日吉陸上競技場）
兵庫リレーカーニバル（４月２１・２２日　兵庫・ユニバー記念競技場）
織田幹雄記念国際大会（４月２９日　エディオンスタジアム広島）

相撲部
早稲田杯（４月２２日　早大東伏見相撲場）

ラグビー蹴球部
ＹＣ＆ＡＣ　ＪＡＰＡＮ　ＳＥＶＥＮＳ（４月１日　神奈川・横浜ＹＣ＆ＡＣグラウンド）
東日本大学セブンズ大会（４月１５日　秩父宮ラグビー場）
関東大学春季大会（４月２２日～　早大上井草グラウンドほか）

スケート部
ホッケー部門
関東学生選手権（４月７日～　東伏見ダイドードリンコアイスアリーナほか）

バスケットボール部
男子部門
京王電鉄杯（４月７～１４日　エスフォルタアリーナ八王子）
関東大学選手権（４月２１日～　駒沢オリンピック公園総合運動場屋内競技場ほか）

ア式蹴球部
男子部門
関東大学リーグ戦（４月７日～　味の素フィールド西が丘ほか）

女子部門
関東女子リーグ戦（４月１５日～　早大東伏見グラウンドほか）

体操部
体操部門
東日本学生グループ選手権（４月１３～１５日　栃木県体育館）
全日本個人総合選手権（４月２７～２９日　東京体育館）

新体操部門
日本代表選考会（４月２１・２２日　群馬・高崎アリーナ）

空手部
東京六大学大会（４月８日　神奈川・慶大蝮谷体育館）

バレーボール部
男子部門
春季関東大学リーグ戦（４月７日～５月１９日　神奈川・日体大健志大キャンパスほか）
黒鷲旗全日本選手権（４月３０日～５月５日　大阪市中央体育館）

レスリング部
ジュニアクイーンズカップ（４月１・２日　三重・サオリーナ）
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ（４月１４・１５日　神奈川・横浜文化体育館）

米式蹴球部
早慶対抗戦（４月２９日　駒沢陸上競技場）

ヨット部
女子部門
関東女子学生選手権（４月２８・２９日　神奈川・葉山沖）

ハンドボール部
男子部門
関東学生春季リーグ戦（４月１４日～５月１９日　日大八幡山体育館ほか）

女子部門
関東学生春季リーグ戦（４月２１日～５月２０日　東女体大体育館ほか）

ホッケー部
男子部
関東学生春季リーグ（４月８日～　早大東伏見グラウンドほか）

女子部
関東学生春季リーグ（４月２９日～　早大東伏見グラウンドほか）

軟式庭球部
全日本選抜大会（４月７・８日　東京体育館）
六大学リーグ戦（４月２１・２２日　埼玉・早大所沢キャンパステニスコート）

準硬式野球部
東京六大学春季リーグ戦（４月７日～５月２７日　早大東伏見グラウンドほか）

バドミントン部
関東大学春季リーグ戦（４月２８日～５月４日　神奈川・日体大健志大キャンパス）

ウエイトリフティング部
全日本学生個人選手権（４月２７日～２９日　大阪・はびきのコロセアム）

合気道部
関東学生新人大会（４月３０日　多摩市立武道館）

アーチェリー部
関東大学リーグ戦（～５月６日　成蹊大レンジほか）

ソフトボール部
春季リーグ戦（４月８日～　神奈川・日体大健志台野球場ほか）

※都道府県名がない所在地は全て東京です