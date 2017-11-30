その他
2017.11.30
今後の日程（１２月１日～３１日）
今後の日程（１２月１日～３１日）
剣道部
関東女子学生新人戦（１２月３日 東京・墨田区総合体育館）
相撲部
全日本選手権（１２月３日 東京・両国国技館）
ラグビー蹴球部
全日本大学選手権（～１月７日 東京・秩父宮ラグビー場）
スケート部
フィギュア部門
全日本選手権（１２月２１日～２３日 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ）
フェンシング部
早慶対抗定期戦（１２月３日 神奈川・慶大日吉キャンパス慶應高体育館）
全日本選手権（個人戦）（１２月７日～１０日 東京・駒沢体育館）
全日本選手権（団体戦）（１２月１５日～１７日 福井・武生中央公園総合体育館）
自転車部
全日本学生ＲＣＳ第７戦埼玉ステージレース第１ラウンド（１２月１０日 埼玉・幸手工業団地内）
レスリング部
全日本選手権（１２月２０日～２３日 東京・駒沢体育館）
ウエイトリフティング部
全日本大学対抗選手権（１２月２２日～２４日 埼玉・さいたま市記念総合体育館）
ラクロス部
女子部門
新人戦ウインターステージ予選（１２月３日 千葉・フクダ電子スタジアム）
男子部門
新人戦ウインターステージ予選（１２月１０日 東京・江戸川区臨海球技場）
少林寺拳法部
早慶定期戦（１２月１７日 神奈川・慶大日吉キャンパス）