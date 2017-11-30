その他

2017.11.30

今後の日程（１２月１日～３１日）

今後の日程（１２月１日～３１日）

剣道部

関東女子学生新人戦（１２月３日　東京・墨田区総合体育館）

相撲部

全日本選手権（１２月３日　東京・両国国技館）

ラグビー蹴球部

全日本大学選手権（～１月７日　東京・秩父宮ラグビー場）

スケート部

フィギュア部門

全日本選手権（１２月２１日～２３日　東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ）

フェンシング部

早慶対抗定期戦（１２月３日　神奈川・慶大日吉キャンパス慶應高体育館）

全日本選手権（個人戦）（１２月７日～１０日　東京・駒沢体育館）

全日本選手権（団体戦）（１２月１５日～１７日　福井・武生中央公園総合体育館）

自転車部

全日本学生ＲＣＳ第７戦埼玉ステージレース第１ラウンド（１２月１０日　埼玉・幸手工業団地内）

レスリング部

全日本選手権（１２月２０日～２３日　東京・駒沢体育館）

ウエイトリフティング部

全日本大学対抗選手権（１２月２２日～２４日　埼玉・さいたま市記念総合体育館）

ラクロス部

女子部門

新人戦ウインターステージ予選（１２月３日　千葉・フクダ電子スタジアム）

男子部門

新人戦ウインターステージ予選（１２月１０日　東京・江戸川区臨海球技場）

少林寺拳法部

早慶定期戦（１２月１７日　神奈川・慶大日吉キャンパス）