その他

2017.08.28

今後の日程（９月１日～３０日）

今後の日程（９月１日～９月３０日）

野球部

夏季オープン戦　対高麗大戦　（９月２日　東京・安部球場）

夏季オープン戦　（９月３日　対亜大戦　東京・安部球場）

▷２０１７年夏季オープン戦展望はこちら

東京六大学リーグ戦　（９月９日～　東京・神宮球場）

庭球部

関東大学リーグ　（９月４日～１７日　有明テニスの森公園ほか）

漕艇部

全日本大学選手権　（８月３１日～９月３日　埼玉・戸田ボートレース）

▷インカレ直前特集はこちら

剣道部

関東剣道優勝大会　（９月１０日　東京・日本武道館）

関東女子剣道優勝大会　（９月１６日　東京武道館）

柔道部

東京学生体重別選手権　（９月３日　東京・日本武道館）

全日本ジュニア体重別選手権　（９月９日・10日　埼玉県立武道館）

弓道部

東京都学生連盟リーグ戦　（９月１０日～）

水泳部

【競泳部門】

日本学生選手権　（９月１日～３日　大阪・東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム）

国民体育大会　（９月１５日～１７日　愛媛・アクアパレットまつやま特設プール）

【水球部門】

日本学生選手権　（９月１日～３日　神奈川・横浜国際プール）

▽男子

日本選手権最終予選会　（９月１６日～１８日　神奈川・専大生田プールほか）

競走部

日本学生対校選手権　（９月８日～１０日　福井運動公園陸上競技場）

関東学生新人選手権　（９月１５日～１７日　神奈川・相模原ギオンスタジアム）

早慶定期戦　（９月１７日　神奈川・慶應日吉陸上競技場）

相撲部

全国学生個人体重別選手権　（９月３日　東京・靖国神社相撲場）

東日本学生リーグ戦　（９月３０日・１０月１日）

ラグビー蹴球部

関東大学対抗戦　（９月１６日～　秩父宮ラグビー場ほか）

関東大学ジュニア選手権　（９月１７日～）

スケート部

【ホッケー部門】

苫小牧大学交流戦　（８月３０日～９月３日　北海道・白鳥王子アイスアリーナ）

関東大学リーグ戦　（９月９日～　東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）

【フィギュアスケート部門】

東京選手権　（９月２３日・２４日　東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）

バスケットボール部

▽男子

関東大学リーグ戦　（９月３日～　駒沢オリンピック公園総合運動場ほか）

▽女子

関東大学女子リーグ戦　（９月２日～　未定）

ア式蹴球部

▽男子

関東大学リーグ戦　（９月１６日～　）

▽女子

関東大学女子リーグ戦　（９月３日～　早大東伏見グラウンドほか）

皇后杯関東予選　（９月２３日～　）

卓球部

秋季関東学生リーグ戦　（９月７日・８日、１５日～１７日　東京・港区スポーツセンターほか）

笑顔つなぐ愛媛国体　（９月３０日～１０月４日　愛媛県・宇和島市総合体育館）

体操部

【体操部門】

早慶戦　（９月３日　神奈川・慶大日吉キャンパス）

【新体操部門】

イオンカップ　（９月３０日～１０月１日　東京体育館）

バレーボール部

▽男子

秋季関東大学リーグ戦　（９月１０日～）

▽女子

女子バレー部　秋季関東大学リーグ戦　（９月２３日～）

レスリング部

早慶関関定期戦　（９月１日　神奈川・慶大日吉蝮谷レスリング道場）

全日本女子オープン　（９月２３日・２４日　静岡・三島体育館）

米式蹴球部

秋季リーグ戦　（９月３日～　東京・アミノバイタルフィールドほか）

ヨット部

全日本女子学生選手権　（９月１５日～１７日　神奈川・葉山沖）

ハンドボール部

▽男子

関東学生秋季リーグ　（９月２日～　）

▷展望はこちら　

▽女子

関東学生秋季リーグ　（９月２日～）

ホッケー部

▽男子

関東学生秋季リーグ　（９月３日～　早大東伏見グラウンド　ほか）

▽女子

関東学生秋季リーグ　（９月３日～　早大東伏見グラウンド　ほか）

軟式庭球部

関東学生秋季リーグ戦　（９月２３日・２４日　千葉県・白子町）

準硬式野球部

東京六大学秋季リーグ戦　（９月２日～　早大・東伏見グラウンドほか）

自転車部

文部科学大臣杯第７３回全日本大学対校選手権　（８月３１日～９月３日　長野県・松本市美鈴湖自転車競技場）

▷インカレ直前特集はこちら

全日本学生ＲＣＳ第４戦山形村ヒルクライムラウンド　（９月１０日　長野・山形村）

バドミントン部

東日本学生選手権　（８月２５日～９月１日　北海道立総合体育センター）

関東大学秋季リーグ戦　（９月１３日～１８日　東京・町田市民総合体育ほか）

航空部

東京六大学対抗競技大会　（９月１０日　埼玉・妻沼滑空場）

全日本学生新人競技大会　（９月３０日　岐阜・木曽川滑空場）

ゴルフ部

関東女子大学秋季Ａブロック対抗戦　（９月５日・６日　埼玉・こだまゴルフクラブ）

関東学生秋季Ｂブロック対抗戦　（９月１２日・１３日　長野・軽井沢７２ゴルフ入山コース）

ウエイトリフティング部

早慶定期戦　（９月３０日　早大ウエイトリフティング場）

アーチェリー部

全日本学生個人選手権　（９月７日～９日　大阪・服部緑地公園）

ソフトボール部

▽男子

全日本大学選手権　（９月２日～４日　岡山県新見市）

▽女子

全日本大学選手権　（９月２日～４日　広島県東広島市、呉市）

ラクロス部

関東学生リーグ戦　（９月２日～　富士通スタジアム川崎ほか）