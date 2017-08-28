その他
2017.08.28
今後の日程（９月１日～３０日）
今後の日程（９月１日～９月３０日）
野球部
夏季オープン戦 対高麗大戦 （９月２日 東京・安部球場）
夏季オープン戦 （９月３日 対亜大戦 東京・安部球場）
▷２０１７年夏季オープン戦展望はこちら
東京六大学リーグ戦 （９月９日～ 東京・神宮球場）
庭球部
関東大学リーグ （９月４日～１７日 有明テニスの森公園ほか）
漕艇部
全日本大学選手権 （８月３１日～９月３日 埼玉・戸田ボートレース）
▷インカレ直前特集はこちら
剣道部
関東剣道優勝大会 （９月１０日 東京・日本武道館）
関東女子剣道優勝大会 （９月１６日 東京武道館）
柔道部
東京学生体重別選手権 （９月３日 東京・日本武道館）
全日本ジュニア体重別選手権 （９月９日・10日 埼玉県立武道館）
弓道部
東京都学生連盟リーグ戦 （９月１０日～）
水泳部
【競泳部門】
日本学生選手権 （９月１日～３日 大阪・東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム）
国民体育大会 （９月１５日～１７日 愛媛・アクアパレットまつやま特設プール）
【水球部門】
日本学生選手権 （９月１日～３日 神奈川・横浜国際プール）
▽男子
日本選手権最終予選会 （９月１６日～１８日 神奈川・専大生田プールほか）
競走部
日本学生対校選手権 （９月８日～１０日 福井運動公園陸上競技場）
関東学生新人選手権 （９月１５日～１７日 神奈川・相模原ギオンスタジアム）
早慶定期戦 （９月１７日 神奈川・慶應日吉陸上競技場）
相撲部
全国学生個人体重別選手権 （９月３日 東京・靖国神社相撲場）
東日本学生リーグ戦 （９月３０日・１０月１日）
ラグビー蹴球部
関東大学対抗戦 （９月１６日～ 秩父宮ラグビー場ほか）
関東大学ジュニア選手権 （９月１７日～）
スケート部
【ホッケー部門】
苫小牧大学交流戦 （８月３０日～９月３日 北海道・白鳥王子アイスアリーナ）
関東大学リーグ戦 （９月９日～ 東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）
【フィギュアスケート部門】
東京選手権 （９月２３日・２４日 東京・ダイドードリンコアイスアリーナ）
バスケットボール部
▽男子
関東大学リーグ戦 （９月３日～ 駒沢オリンピック公園総合運動場ほか）
▽女子
関東大学女子リーグ戦 （９月２日～ 未定）
ア式蹴球部
▽男子
関東大学リーグ戦 （９月１６日～ ）
▽女子
関東大学女子リーグ戦 （９月３日～ 早大東伏見グラウンドほか）
皇后杯関東予選 （９月２３日～ ）
卓球部
秋季関東学生リーグ戦 （９月７日・８日、１５日～１７日 東京・港区スポーツセンターほか）
笑顔つなぐ愛媛国体 （９月３０日～１０月４日 愛媛県・宇和島市総合体育館）
体操部
【体操部門】
早慶戦 （９月３日 神奈川・慶大日吉キャンパス）
【新体操部門】
イオンカップ （９月３０日～１０月１日 東京体育館）
バレーボール部
▽男子
秋季関東大学リーグ戦 （９月１０日～）
▽女子
女子バレー部 秋季関東大学リーグ戦 （９月２３日～）
レスリング部
早慶関関定期戦 （９月１日 神奈川・慶大日吉蝮谷レスリング道場）
全日本女子オープン （９月２３日・２４日 静岡・三島体育館）
米式蹴球部
秋季リーグ戦 （９月３日～ 東京・アミノバイタルフィールドほか）
ヨット部
全日本女子学生選手権 （９月１５日～１７日 神奈川・葉山沖）
ハンドボール部
▽男子
関東学生秋季リーグ （９月２日～ ）
▷展望はこちら
▽女子
関東学生秋季リーグ （９月２日～）
ホッケー部
▽男子
関東学生秋季リーグ （９月３日～ 早大東伏見グラウンド ほか）
▽女子
関東学生秋季リーグ （９月３日～ 早大東伏見グラウンド ほか）
軟式庭球部
関東学生秋季リーグ戦 （９月２３日・２４日 千葉県・白子町）
準硬式野球部
東京六大学秋季リーグ戦 （９月２日～ 早大・東伏見グラウンドほか）
自転車部
文部科学大臣杯第７３回全日本大学対校選手権 （８月３１日～９月３日 長野県・松本市美鈴湖自転車競技場）
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全日本学生ＲＣＳ第４戦山形村ヒルクライムラウンド （９月１０日 長野・山形村）
バドミントン部
東日本学生選手権 （８月２５日～９月１日 北海道立総合体育センター）
関東大学秋季リーグ戦 （９月１３日～１８日 東京・町田市民総合体育ほか）
航空部
東京六大学対抗競技大会 （９月１０日 埼玉・妻沼滑空場）
全日本学生新人競技大会 （９月３０日 岐阜・木曽川滑空場）
ゴルフ部
関東女子大学秋季Ａブロック対抗戦 （９月５日・６日 埼玉・こだまゴルフクラブ）
関東学生秋季Ｂブロック対抗戦 （９月１２日・１３日 長野・軽井沢７２ゴルフ入山コース）
ウエイトリフティング部
早慶定期戦 （９月３０日 早大ウエイトリフティング場）
アーチェリー部
全日本学生個人選手権 （９月７日～９日 大阪・服部緑地公園）
ソフトボール部
▽男子
全日本大学選手権 （９月２日～４日 岡山県新見市）
▽女子
全日本大学選手権 （９月２日～４日 広島県東広島市、呉市）
ラクロス部
関東学生リーグ戦 （９月２日～ 富士通スタジアム川崎ほか）