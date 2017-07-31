その他
2017.07.31
今後の日程（８月１日～３１日）
今後の日程（８月１日～３１日）
野球部
全早慶戦熊本大会（８月９日 熊本・藤崎台県営競技場）
全早慶戦西条大会（８月１９日 愛媛・西条市ひうち球場）
東京六大学オールスターゲームｉｎ宮崎大会（８月２６日 宮崎市生目の社運動公園アイビースタジアム）
庭球部
全日本学生選手権（８月７～１３日 岐阜メモリアルセンター）
関東学生選手権（８月２１日～２７日 東京・有明テニスの森公園ほか）
漕艇部
全日本大学選手権（８月３１日～９月３日 埼玉・戸田ボートコース）
弓道部
全日本学生選手権（８月１２日～１４日 兵庫・神戸グリーンアリーナ）
水泳部
▽競泳部門
関東学生選手権（８月５日～７日 神奈川・横浜国際プール）
▽水球部門
女子
日本選手権最終予選会（８月１１日～１３日 静岡県立競技場）
競走部
世界選手権（８月４日～１３日 イギリス・ロンドン）
ユニバーシアード（８月１９日～３０日 チャイニーズタイペイ・台北市）
相撲部
全日本大学選抜十和田大会（８月１４日 青森・十和田市相撲場）
体操部
▽体操部門
全日本学生選手権（８月８日～１０日 富山市総合体育館）
▽新体操部門
全日本学生選手権（８月１４日～１６日 岩手・盛岡タカヤアリーナ）
レスリング部
全日本学生選手権（８月２８日～３１日 東京・駒沢体育館）
自動車部
全日本学生ダートトライアル選手権（８月６日 栃木・丸和オートランド那須）
全日本学生ジムカーナ選手権（８月１９・２０日 三重・鈴鹿サーキット）
エコドライブチャンピオンシップ（８月２１日 三重・鈴鹿サーキット）
ヨット部
全日本学生個人選手権（８月１１日～１４日 愛知・豊田自動織機海陽ヨットハーバー）
ハンドボール部
関東学生秋季リーグ（８月２６日～ 未定）
軟式庭球部
▽男子
全日本大学対抗選手権（８月５・６日 石川・和倉温泉運動公園テニスコート）
全日本学生選手権（８月７日～９日 石川・和倉温泉運動公園テニスコート）
全日本学生シングルス選手権大会（８月９・１０日 石川・和倉温泉運動公園テニスコート）
▽女子
全日本大学対抗選手権（８月５・６日 能都健民テニスコート）
全日本学生選手権（８月７日～９日 能都健民テニスコート）
全日本学生シングルス選手権大会（８月９・１０日 能都健民テニスコート）
自転車部
全日本大学対抗選手権（８月３１日～９月２日 長野・松本市美鈴湖自転車競技場）
バトミントン部
全日本学生ミックスダブルス選手権（８月８・９日 千葉・ポートアリーナ）
東日本学生選手権（８月２５日～９月１日 北海道立総合体育センター）
ゴルフ部
関東女子学生選手権（８月８日～１０日 埼玉・飯能ゴルフクラブ）
関東学生選手権（８月８日～１１日 千葉・鷹之台カンツリー倶楽部）
ソフトボール部
▽男子
東日本大学選手権（８月４日～７日 福島・郡山市ふるさとの森スポーツパークほか）
ラクロス部
▽男子
関東学生リーグ戦（８月１４日～ 神奈川・富士通スタジアム川崎ほか）
▽女子
関東学生リーグ戦（８月１４日～ 神奈川・富士通スタジアム川崎ほか）