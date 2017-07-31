その他

2017.07.31

今後の日程（８月１日～３１日）

今後の日程（８月１日～３１日）

野球部

全早慶戦熊本大会（８月９日　熊本・藤崎台県営競技場）

全早慶戦西条大会（８月１９日　愛媛・西条市ひうち球場）

東京六大学オールスターゲームｉｎ宮崎大会（８月２６日　宮崎市生目の社運動公園アイビースタジアム）

庭球部

全日本学生選手権（８月７～１３日　岐阜メモリアルセンター）

関東学生選手権（８月２１日～２７日　東京・有明テニスの森公園ほか）

漕艇部

全日本大学選手権（８月３１日～９月３日　埼玉・戸田ボートコース）

弓道部

全日本学生選手権（８月１２日～１４日　兵庫・神戸グリーンアリーナ）

水泳部

▽競泳部門

関東学生選手権（８月５日～７日　神奈川・横浜国際プール）

▽水球部門

女子

日本選手権最終予選会（８月１１日～１３日　静岡県立競技場）

競走部

世界選手権（８月４日～１３日　イギリス・ロンドン）

ユニバーシアード（８月１９日～３０日　チャイニーズタイペイ・台北市）

相撲部

全日本大学選抜十和田大会（８月１４日　青森・十和田市相撲場）

体操部

▽体操部門

全日本学生選手権（８月８日～１０日　富山市総合体育館）

▽新体操部門

全日本学生選手権（８月１４日～１６日　岩手・盛岡タカヤアリーナ）

レスリング部

全日本学生選手権（８月２８日～３１日　東京・駒沢体育館）

自動車部

全日本学生ダートトライアル選手権（８月６日　栃木・丸和オートランド那須）

全日本学生ジムカーナ選手権（８月１９・２０日　三重・鈴鹿サーキット）

エコドライブチャンピオンシップ（８月２１日　三重・鈴鹿サーキット）

ヨット部

全日本学生個人選手権（８月１１日～１４日　愛知・豊田自動織機海陽ヨットハーバー）

ハンドボール部

関東学生秋季リーグ（８月２６日～　未定）

軟式庭球部

▽男子

全日本大学対抗選手権（８月５・６日　石川・和倉温泉運動公園テニスコート）

全日本学生選手権（８月７日～９日　石川・和倉温泉運動公園テニスコート）

全日本学生シングルス選手権大会（８月９・１０日　石川・和倉温泉運動公園テニスコート）

▽女子

全日本大学対抗選手権（８月５・６日　能都健民テニスコート）

全日本学生選手権（８月７日～９日　能都健民テニスコート）

全日本学生シングルス選手権大会（８月９・１０日　能都健民テニスコート）

自転車部

全日本大学対抗選手権（８月３１日～９月２日　長野・松本市美鈴湖自転車競技場）

バトミントン部

全日本学生ミックスダブルス選手権（８月８・９日　千葉・ポートアリーナ）

東日本学生選手権（８月２５日～９月１日　北海道立総合体育センター）

ゴルフ部

関東女子学生選手権（８月８日～１０日　埼玉・飯能ゴルフクラブ）

関東学生選手権（８月８日～１１日　千葉・鷹之台カンツリー倶楽部）

ソフトボール部

▽男子

東日本大学選手権（８月４日～７日　福島・郡山市ふるさとの森スポーツパークほか）

ラクロス部

▽男子

関東学生リーグ戦（８月１４日～　神奈川・富士通スタジアム川崎ほか）

▽女子

関東学生リーグ戦（８月１４日～　神奈川・富士通スタジアム川崎ほか）