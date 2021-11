【連載】全日本インカレ直前特集『To be at the Top』

昨年、2年ぶりに全日本学生選手権(全日本インカレ)を制した早大ヨット部。2年連続の優勝を狙う今年の主将には新井健伸(商4=東京・筑波大付)が選ばれた。高校まではサッカー部で活動し、競技は未経験。だが、2年時から全日本インカレの舞台を経験している実績十分の470級クルーにチームの手綱は渡された。すると、新井主将は『至誠一貫』を部訓として掲げ、妥協なきチームを目指すことを決意。その結果、ここまでの公式戦は負けなし、470級、スナイプ級共に充実した選手層を兼ね備えている。ここ10年間で5度の総合優勝を誇る常勝軍団として、目指すは連覇のみ。『To be at the Top』--。王座を守る戦いが今始まろうとしている。