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競走部

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2020.09.10

【特集】全カレ事前特集『臙脂を誇れ』早大出場選手一覧

早大出場選手一覧

▽男子

昨年の全カレ１１０メートル障害覇者の森戸信陽（スポ２＝千葉・市船橋）。連覇なるか

１００メートル　三浦励央奈

２００メートル　松本　朗、澤　大地、三浦励央奈

４００メートル　伊東利来也、小久保友裕、藤好駿太

１５００メートル　半澤黎斗、菖蒲敦司、栁本匡哉

５０００メートル　千明龍之佑

１万メートル　中谷雄飛、鈴木創士

１１０メートル障害　勝田　築、森戸信陽

４００メートル障害　折田歩夢、山内大夢

３０００メートル障害　吉田　匠、北村　光、諸冨　湧

４×１００メートルリレー　勝田　築、佐野　陽、松本　朗、澤　大地、三浦励央奈、稲毛　碧

４×４００メートルリレー　伊東利来也、折田歩夢、小久保友裕、小竹理恩、新上健太、藤好駿太

▽女子

走幅跳の漁野理子（政経４＝和歌山・新宮）も実力者。昨年予選落ちの雪辱を果たしたい

４００メートル　小山佳奈、村上夏美、津川瑠衣

８００メートル　髙田真菜

４００メートル障害　小山佳奈、関本萌香、津川瑠衣

４×４００メートルリレー　小山佳奈、関本萌香、村上夏美、髙田真菜、川村優佳、津川瑠衣

走幅跳　漁野理子

以上

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