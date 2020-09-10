【特集】全カレ事前特集『臙脂を誇れ』早大出場選手一覧

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早大出場選手一覧

▽男子

昨年の全カレ１１０メートル障害覇者の森戸信陽（スポ２＝千葉・市船橋）。連覇なるか

１００メートル 三浦励央奈

２００メートル 松本 朗、澤 大地、三浦励央奈

４００メートル 伊東利来也、小久保友裕、藤好駿太

１５００メートル 半澤黎斗、菖蒲敦司、栁本匡哉

５０００メートル 千明龍之佑

１万メートル 中谷雄飛、鈴木創士

１１０メートル障害 勝田 築、森戸信陽

４００メートル障害 折田歩夢、山内大夢

３０００メートル障害 吉田 匠、北村 光、諸冨 湧

４×１００メートルリレー 勝田 築、佐野 陽、松本 朗、澤 大地、三浦励央奈、稲毛 碧

４×４００メートルリレー 伊東利来也、折田歩夢、小久保友裕、小竹理恩、新上健太、藤好駿太

▽女子

走幅跳の漁野理子（政経４＝和歌山・新宮）も実力者。昨年予選落ちの雪辱を果たしたい

４００メートル 小山佳奈、村上夏美、津川瑠衣

８００メートル 髙田真菜

４００メートル障害 小山佳奈、関本萌香、津川瑠衣

４×４００メートルリレー 小山佳奈、関本萌香、村上夏美、髙田真菜、川村優佳、津川瑠衣

走幅跳 漁野理子

以上