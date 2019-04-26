『第６７回早慶戦直前特集』

桜の花も散り、新緑が芽生え始めた春半ば。季節の移り変わりとともに、今年は年号も移り変わる。そんな新時代の幕開けを前に、正真正銘『平成最後の早慶戦』の戦いの火ぶたがいよいよ切られる。会場は例年同様に駒沢陸上競技場。毎年約１万人の観客が集まる伝統の一戦へ向け、内に秘めたる思いをＢＩＧ ＢＥＡＲＳの選手たちに語っていただいた。/p>

【第１回】キッカー×ホルダー対談 Ｋ／Ｐ髙坂將太×ＱＢ宅和真人

【第２回】ＷＲ対談 ＷＲ木幡剛×ＷＲブレナン翼×ＷＲ河波正樹

【第３回】オフェンス主任対談 ＲＢ村田賢紀×ＴＥ杉山遼平×ＯＬ香取大勇（４／２７アップ予定）

【第４回】ディフェンス主任対談 ＤＬ古田泰一×ＬＢ野城翔也×ＤＢ永井雄太×ＤＢ大西郁也（４／２７アップ予定）

【第５回】オフェンス・デイフェンスリーダー対談 ＲＢ高瀬滉平×ＤＢ高岡拓稔（４／２７アップ予定）

【第６回】副将対談 ＱＢ柴崎哲平副将×ＤＬ二村康介副将（４／２８アップ予定）

【第７回】主将対談 ＬＢ池田直人主将（４／２８アップ予定）

【最終回】監督対談 高岡勝監督（４／２８アップ予定）